La tragica morte di Ramy nella nuova puntata di È sempre Cartabianca

Martedì 14 gennaio, in prima serata su Retequattro, torna l’appuntamento con “È”, il programma Videonews di Bianca Berlinguer.Dopo la pubblicazione dei video relativi alle fasi più concitate dell’inseguimento che ha portato alladi, non si placano le polemiche sulla ricostruzione esatta dei fatti di quella notte e sulle frasi di alcuni carabinieri. Nonostante l’appello della famiglia dia non fare del loro dolore un pretesto per la violenza, scene di guerriglia urbana hanno caratterizzato i cortei che si sono tenuti a Roma, Milano e Bologna per ricordare il diciannovenne e chiedere giustizia.Capitale ci sono una trentina di persone già identificate a cui potrebbe essere contestato il reato di devastazione.Intanto anche in Italia è emergenza casa: il boom di turismo e l’invasione di bed and breakfast rendonopiù complesso trovare un’abitazione in affitto a cifre accessibili.