Lettera43.it - La Russia accusa l’Ucraina: «Attacco con droni al gasdotto TurkStream»

Il ministero della Difesa di Mosca hatodi aver lanciato – sabato 11 gennaio – uncon novecontro una stazione di compressione del, via alternativa alle esportazioni di gas russo verso l’Europa attraverso la Turchia, dopo cheha interrotto il transito attraverso il proprio territorio a partire dal primo gennaio.Condotte del(Getty Images).l’unicoattivo che trasporta il gas russo verso l’Europa, che si estende per 930 chilometri sotto il Mar Nero, trasporta il gas russo in Turchia e poi nell’Ue attraverso i Balcani. Parte dalla stazione di Russkaya vicino ad Anapa, nella regione russa di Krasnodar, e arriva fino K?y?köy. La sua costruzione è iniziata a maggio 2017 e le prime forniture di gas sono giunte in Bulgaria il primo gennaio 2020.