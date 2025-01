Tvplay.it - La pazienza è finita, Conceicao ha dato l’ok per l’addio immediato

Leggi su Tvplay.it

Potrebbero esserci importanti novità in casa Milan. La società rossonera evalutanogià in queste ore.Il Milan ha cambiato allenatore ma in campionato le cose non sono cambiate. Il debutto di Sergioin serie A ha visto i rossoneri non andare oltre l’1 a 1 contro il Cagliari, la squadra ci ha provato in tutti i modi ma ha perso l’ennesima occasione, non sfruttando tra l’altro i pareggi di Lazio, Juve e Atalanta.Lahaper(Lapresse) TvPlayLa vittoria in supercoppa italiana è stato un raggio di sole nelle difficoltà ma la squadra continua ad avere dei problemi. Contro i sardi il club si è trovato dinanzi al ‘muro’ di Elia Caprile, portiere appena comprato dal Napoli e subito protagonista con una prestazione eccezionale.