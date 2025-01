Ilrestodelcarlino.it - K Sport, che colpo. Il Tolentino si piega

0 KMontecchio Gallo 2: Bucosse, Salvucci Matteo (33’st Salvucci Andrei), Tizi (33’st Mariani), Tortelli, Badiali, Di Biagio, Stricker (16’st Strano), Massini (33’st Pesaresi), Moscati, Capezzani (14’st Peluso), Lovotti. All. Passarini KMONTECCHIO GALLO: Cerrettani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Torelli (44’st Guglielmo), Micchi (19’st Fiorani), Magnanelli (33’st Sakaj), Di Pollina (29’st Villanova). All. Magi Arbitro Cazacu di Albenga. Reti: 47’ pt Micchi, 5’ st Magnanelli. Note – Spettatori: 800 circa. Corner: 6-2 Ammoniti: Di Biagio, Massini, mister Passarini, Badiali, Micchi, Peluso, Dominici. Espulso: Moscati. Recupero: 2’ pt, 4’ st. Vittoria di prestigio del KMontecchio Gallo al "Della Vittoria" per 0-2 con reti di Micchi e Magnanelli.