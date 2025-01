Terzotemponapoli.com - Jacomuzzi: “Conte trasmette una mentalità vincente. Kvara? Meglio liberarsi di chi non è più motivato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, presidente dell’Aioc ed ex capo degli osservatori della Roma, nonché ex direttore sportivo, fra le tante, di Napoli, Atalanta e Verona. Queste le sue parole:Un Napoli in grande forma, con una società strutturata e grandi giocatori. E poi, con un allenatore del calibro di, puntare allo Scudetto è il minimo, non trova?“Assolutamente!ha un curriculum di altissimo livello. Guardando la sua carriera, si capisce che puntare solo al campionato può sembrare persino riduttivo. Sono certo che, già dal prossimo anno, si parlerà di traguardi ancora più ambiziosi. C’è però una nota stonata: la questione ditskhelia. Purtroppo, queste sono dinamiche ormai frequenti. A quanto pare, il ragazzo ha chiesto al club di essere ceduto.