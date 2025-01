Lanazione.it - Incisa al settimo centro. Novoli in grande spolvero

Nel girone E l’cala il settebello e centra la settima vittoria consecutiva in campionato, battendo 2-0 il Vaggio Piandiscò. Decisiva la doppietta di Galanti che vale il terzo posto in classifica. L’allenata da Francesco Martelloni ha sogni di gloria e punta con decisione ai play off. Altra squadra in salute è la Sancascianese che batte 3-0 il Chianti Nord e ottiene il quarto successo consecutivo. I gialloverdi sono andati subito in rete con Sandroni, poi nel finale i gol di Lumachi e Guarducci. Il Chianti Nord ha giocato una buona partita, ma senza concretizzare. Avanti tutta la capolista Reggello che torna alla vittoria superando 1-0 l’Audace Legnaia, con il centravanti Focardi ancora una volta a segno confermandosi vero ariete dell’area di rigore. Partita bella, combattuta e con proteste fra Audace Galluzzo e Barberino Tavarnelle.