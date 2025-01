Tarantinitime.it - Incidente sulla SS106, due feriti

Tarantini Time QuotidianoDue persone sono rimaste ferite in unavvenutonel primo pomeriggio di oggi. Si tratta di una coppia che viaggiava a bordo di una Ford che è uscita fuori strada finendo contro un muro, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato. L’è avvenuto in direzione Taranto nei pressi della raffineria. Sul posto polizia locale, polizia di Stato e vigili del fuoco. I duesono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.L'articolo, dueproviene da Tarantini Time Quotidiano.