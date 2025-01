Ilgiorno.it - Il vescovo di Lodi al rito del Faro

Celebrazione di San Giuliano Martire, santo patrono della città con ildiMaurizio Malvestiti e il tradizionaledel. Una fiamma e una luce che ha illuminato cuori e menti, e una tradizione che si rinnova tra fede, impegno e testimonianza di "custodire non a parole ma, con la grazia del Signore, nei fatti e nella verità la loro testimonianza per rendere feconda per tutti la nostra testimonianza". Ildelè una suggestiva cerimonia che apre la messa celebrata il giorno che ricorda la figura del martire San Giuliano e della sua consorte Santa Basilissa, nell’anno del Giubileo dedicato ai Pellegrini di Speranza. Un pallone di bambagia dato alle fiamme, simbolo del martirio e messaggio di buon augurio per l’anno appena iniziato. Ildelè l’evento clou delle celebrazioni per il santo patrono che oggi avranno un seguito.