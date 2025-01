Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo torna ancora una volta

Canale 5, che nel 1998 offrì al pubblico la storica miniserie con Gérard Depardieu Ildi, lo scorso dicembre ha proposto – con insperato successo – in due serate un recente film tratto dal romanzo di Alexandre Dumas. Ebbene, tocca adesso a Rai 1 dire nuovamente la sua, a distanza di quasi sessant’anni dallo sceneggiato con protagonista Andrea Giordana, e lo fa con una coproduzione internazionale in quattro prime serate, al via questa sera, diretta dal Premio Oscar Bille August e con protagonista Sam Claflin di Hunger Games (era Finnick Odair).Prodotta da Palomar in collaborazione con DEMD productions, Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights e Entourage Media, questa serie evento è stata girata in diverse parti d’Europa, in particolare Malta (che ha preso il posto di Marsiglia), Roma, Milano, Torino e Parigi, ed è stato uno dei progetti televisivi più costosi degli ultimi anni.