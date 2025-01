Lanazione.it - “Il Comune vicino”, apre a Prato lo sportello di prossimità dell’Amministrazione comunale

, 13 gennaio 2024 - E’ attivo da oggi, 13 gennaio, lo”, che rappresenta un “prolungamento”per ascoltare le frazioni ed essere più vicini ai loro abitanti. Si tratta di unoitinerante che per cominciare sarà presente nella zona Nord e in quella Ovest con un’apertura a settimana senza appuntamento: il lunedì dalle 9 alle 12 nella sede dell’ex circoscrizione ovest (via Isidoro del Lungo 12) e il giovedì, nella stessa fascia oraria, all’ex circoscrizione Nord (via VII Marzo 1944 15/1). Losarà poi attivato anche in zona Est e Sud. Sarà insomma un punto di riferimento, a cui poter segnalare problemi e criticità: a gestire il servizio disarà Giovanni Mosca, collaboratore della sindaca Ilaria Bugetti con il compito di raccogliere le segnalazioni delle periferie e favorire il raccordo con l’Amministrazione, che si confronterà poi con l’assessore alle Frazioni Marco Sapia e il resto della giunta a seconda delle aree di competenza.