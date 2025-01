Sport.quotidiano.net - Il commento di Paolo Brogi. La squadra c’è, tutto il resto è incomprensibile

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Siena vince, ma qualcun altro proprio non convince. Se Magrini e i suoi bianconeri inanellano la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il San Donato Tavarnelle, a livello societario i dubbi aumentano giorno dopo giorno. E’ arrivato chi si occuperà del settore femminile e per carità ben venga, ma leggendo le sue parole non ho capito onestamente nulla. Si parla di emozioni e stimoli e va bene. Quindi credere nei sogni e qui già a noi concreti viene qualche dubbio. Poi costruire case, B&B, lavori lunghi due o tre anni e qui mi perdo completamente. Chiedo per me, ma cosa ci incastrata con un gruppo che gioca in Serie D e avrebbe l’ambizione di salire almeno un altro gradinoquesto? Sarò all’antica ma io vedo unada assemblare nel migliore dei modi, per poi andare in campo e provare a vincere il più alto numero di partite.