Gamberorosso.it - Il cibo come un'arma. Come Oliviero Toscani fotografava l'enogastronomia per mettere a nudo le contraddizioni del mondo

Si è spento, il grande fotografo che ha segnato l'Italia di fine millennio con le sue campagne shock. Camminavi per strada e a un certo punto ti arrivavano incontro foto di malati terminali, ragazze anoressiche, cuori in fila con arterie e ventricoli in bella vista, preservativi colorati ma anche suore e preti che si baciavano, bimbettiangeli e diavoli, l'abbraccio tra un palestinese e un israeliano. Avevano tutti la stessa estetica semplice e un fondo bianco, marchio di fabbrica di. Fotografo, designer, creativo, animatore culturale e di critiche sociali, lui che – carattere fumantino e istrionico – non amava l'insipienza. Le sue immagini potenti ti colpivanouna sberla in faccia, soprattutto nella stagione lunga e felice del sodalizio con Benetton, dal 1982 al 2000, diciotto anni nei quali ha messo i suoi scatti al servizio non solo del marchio veneto ma anche della società nel quale si inseriva – convinto assertore della modatestimonianza del tempo – con la volontà di innescare una riflessione sui temi più attuali del nostrofacendone emergere criticità, complessità, poesia.