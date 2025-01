Biccy.it - Fabrizio Corona le spara grosse su Blasi e Totti: “Ora dico tutto, mi sono rotto”

Mesi di voci e alla fine Ilarynel suo documentario Unica ha dichiarato di aver preso un caffè con un ragazzo misterioso, a fare il nome di questo personaggio un anno e mezzo fa c’hanno pensato alcuni quotidiani e anche. Nel gennaio del 2024 il noto personal trainer ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato della sua presunta frequentazione a Il Messaggero.“Dopo qualche chiacchiera sui social ci siamo messi d’accordo per vederci. – ha dichiarato Cristiano Iovino – Dopo la prima volta abbiamo iniziato a vederci più spesso. Lei mi ha anche invitato ad andare a New York, dove lei era con sua sorella, mi ha chiesto di raggiungerla. Il nostro rapporto? Non era una storia, ma direi una frequentazione intima. Ci vedevamo e stavamo insieme impegni permettendo. Non abbiamo mai parlato di, però mi ha fatto capire che il matrimonio era finito.