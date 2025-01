Formiche.net - Ecco i tre pilastri per un centro autentico. Scrive Bonanni

Negli ultimi decenni il panorama politico italiano è stato segnato da un bipolarismo che ha spesso amplificato le retoriche populiste, lasciando poco spazio a progetti politici centristi autentici. Questo scenario ha favorito una polarizzazione che si è dimostrata incapace di affrontare in modo sistematico e lungimirante le sfide del nostro tempo. Oggi, ilpolitico torna a essere evocato, ma troppo spesso come mero serbatoio elettorale per i due poli contrapposti. Dunque, ancora una volta unsottomesso alla attuale egemonia populista. Ed invece il tema è un vero, fondato su un’autonoma ed alternativa visione economica, sociale e culturale, per offrire risposte concrete alle debolezze strutturali del nostro sistema bloccato.Il populismo, comune ai principali schieramenti, si è basato sulla promessa di redistribuzione immediata, spesso priva di basi economiche solide.