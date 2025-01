Lettera43.it - È morto il fotografo Oliviero Toscani

Leggi su Lettera43.it

, all’età di 82 anni, il. Lo ha annunciato la famiglia: «Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia. Kirsticon Rocco, Lola e Ali», si legge nella nota firmata dalla moglie e dai figli.era ricoverato in gravi condizioni da tre giorni all’ospedale di Cecina per l’aggravarsi della sua malattia, l’amiloidosi.Una foto della campagna con Benetton, con la qualeiniziò a collaborare nel 1982 (Getty Images).L’eredità di, ilche ha rivoluzionato il volto della pubblicità, nato a Milano il 28 febbraio 1942, è stato undi fama mondiale, noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie e innovative, in particolare per il marchio Benetton.