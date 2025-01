Ilrestodelcarlino.it - Controlli dei carabinieri nei cantieri e nei calzaturifici, denunciati 4 imprenditori, maxi multe

Fermo, 13 gennaio 2025 - Giro di vite deiper la sicurezza sul lavoro nel settore edile e calzaturiero. Icondotti dai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno con la collaborazione di quelli del Comando provinciale di Fermo hanno consentito di denunciare quattroe di elevare sanzioni e ammende per oltre 60.000 euro. A Torre San Patrizio è stata individuata un’azienda attiva nella fabbricazione di tomaie, il cui legale rappresentante, un 26enne cinese, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Fermo. Nella circostanza è stato accertato il grave pericolo di elettrocuzione per i lavoratori con impianti non a norma, l’omissione della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata formazione dei lavoratori e del personale preposto all’attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.