Iodonna.it - Cibo e una parola di conforto per tutti- Sale intanto numero vittime

Los Angeles continua a bruciare, sfregiata dai devastanti incendi che hanno colpito vaste aree della metropoli californiana, distruggendo migliaia di case. Ma la città prova a rimboccarsi le maniche, anche con l’aiuto dei suoi cittadini più illustri. Jennifer Garner, star di Alias e 30 anni in 1 secondo, ha scelto di essere in prima linea per la sua comunità. L’attrice è stata immortalata mentre si dava da fare nel servire pasti agli sfollati e ai soccorritori, sempre con un sorriso da donare a chi ha perso tutto. Lo ha fatto unendosi a World Central Kitchen, ong dello chef José Andrés, che fornisce pasti a chi è vittima di disastri naturali. Alias e Jennifer Garner ritornano su rai 4 dopo 16 anni guarda le foto Jennifer Garner, un impegno concreto per Los AngelesJennifer è stata fotografata nel parcheggio di un ristorante distrutto ad Altadena, dove ha aiutato a distribuire pasti caldi ai vigili del fuoco e agli sfollati.