Carlo Pellegrini il Caffè Greco e la colazione a 86 euro | Vi spiego perché da noi l’acqua costa 8 euro

«Mi stupisce che un avvocato penalista di grido non capisca certi prezzi. E mi sembra puerile che faccia il confronto con una carbonara mangiata nel locale sotto casa»., legale rappresentante e marito di Flavia Iozzi, proprietaria del notodi Roma, risponde così al Giornale alla polemica sullo scontrino da 86. Per lui «è assurdo paragonare ilpreso alla spaccio del tribunale eacquistata dalle macchinette automatiche con i prodotti che offriamo noi. Evidentemente, non si è reso conto di trovarsi in un locale storico in via Condotti».I prezzi delparla in un’intervista rilasciata a Francesco Curridori. «Secondo me dopo il Covid, la gente è un pochino più incattivita e ne succedono di tutti i colori, ma la maggior parte dei clienti, come si evince anche dal tono dei commenti sui social, si rende conto che i prezzi non possono essere gli stessi Siamo tra i più antichi d’Italia assieme al Florian di Venezia e al Gambrinus di Napoli.