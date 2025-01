Ilfattoquotidiano.it - California, 24 i morti. Previsto un aumento dei venti. L’incendio di Hurst causato da guasto elettrico

Non è finita e non si sa quando la situazione sarà finalmente sotto controllo. Ovunque si vedono macerie e cenere, e si respira fumo tossico. I cinque incendi che da giorni stanno flagellando ladel sud e Los Angeles, a fatica contenuti dai vigili del fuoco, hanno provocato almeno 24. Un dato, provvisorio in considerazione delle condizioni di alcune zone, fornito dal Dipartimento di medicina legale della contea di Los Angeles.Oggi purtroppo per oggi èundeinella regione. Un persistente e violento evento eolico di Santa Ana è in corso in tutta lameridionale, dove sono in vigore avvisi di allerta fino a mercoledì. L’allerta riguarda anche gli incendi di Palisades,ed Eaton. Isi uniranno all’aria molto secca e alla siccità. Esiste la possibilità che il centro di previsione emetta condizioni meteorologiche per incendi “estremamente critiche”, il livello più alto, per alcune parti della contea di Ventura.