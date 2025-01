Calciomercato.it - Calcio italiano nel caos, club pronto a fare ricorso al TAR

La decisione non è andata giù al popolo bianconero, che ha deciso di faral Tribunale Amministrativo RegionaleL’attesissima partita è in programma il prossimo 19 gennaio alle ore 17:15. Una partita, che però, secondo le indicazioni del prefetto si giocherà senza i tifosi della squadra ospite.nelal TAR (Ansa) –mercato.itI sostenitori dello Spezia, così, non potranno essere a Carrara, per seguire da vicino i propri giocatori contro i padroni di casa della Carrarese. Una decisione che non è andata giù ai supporters bianconeri pronti a faral TAR.La tifoseria dello Spezia ha deciso di farsi seguire da un avvocato, anch’egli tifoso dei liguri, per far valere le proprie ragione difronte al Tribunale Amministrativo Regionale.