Basket, in serie C il CUS Pisa perde in casa lo spareggio salvezza con Fucecchio

, 13 gennaio 2025 – Sconfitta drammatica per il Cosmocare CUS, nell’ultima giornata di andata del campionato diC. Di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Scocchera sono infatti stati in partita un solo quarto, nella sfidacontro la Folgore, che ha stravinto, superando sul campo ed in classifica gli universitari. Le contemporanee vittorie di CUS Firenze su Pontedera e Sansepolcro su San Vincenzo hanno poi reso ulteriormente critica la posizione del CUS, adesso ultimo con Sansepolcro, che è apparso però molto più in forma. LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Cecconi, Spagnolli e Carpitelli, il quintetto universitario ha un buon approccio alla gara, colpisce con Ciano (una tripla), Quarta, Burgalassi e Corbic, terminando il primo quarto in vantaggio per 21-16.