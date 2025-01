361magazine.com - Australian Open, Sinner supera il primo turno. Bella vittoria di Bronzetti

Iniziato il percorso del numero uno al MondoInizia al meglio l’di Jannik, numero uno al Mondo e campione uscente della prima prova Slam dell’anno. A Melbourne, da domenica, è iniziato il torneo con l’altoatesino, sceso in campo nelle prime ore della mattina (italiana) di oggi, 13 gennaio.Nonostante unnon semplicissimo,si è imposto in tre set contro Jarry per 7 – 6, 7 – 6, 6 – 1, guadagnandosi così l’accesso al secondodegli.Ora, al secondotroverà o la wild card Tristan Schoolkate o il giapponese Taro Daniel.“Sono stato bravo a gestire situazioni complicate nei primi due set. – ha detto l’azzurro dopo il match – Dell’Australia mi piace molto il pubblico, oltre ai campi. Ma ogni anno, ogni giorno è diverso dall’altro.