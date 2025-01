Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamento riguardo Melina, l’ex WWE è al sicuro

La community del wrestling mondiale era in forte apprensione a causa delle notizie poco rassicuranti circa la situazione diPerez, ex WWE che nelle ultime ore aveva perso ogni contatto con i familiari.Diva della compagnia di Stamford, residente a Los Angeles, era risultata dispersa dopo i brutti incendi che hanno colpito la Città degli Angeli nell’ultima settimana. A Matter of Pride Wrestling, che nelle ultime ore aveva pubblicato la propria preoccupazione circa le condizioni della wrestler, ha aggiornato i fan scrivendo:“Tiriamo un grosso sospiro di sollievo nel dirvi checi ha contattati ed è al. Vogliamo ringraziare tutti per il supporto e per la vicinanza nelle ultime ore. La vostra gentilezza e compassione significano tanto per noi. Grazie.” We’re relieved to share thathas made contact and is safe.