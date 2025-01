Sport.quotidiano.net - Virtus batte Napoli e chiude il girone di andata al quarto posto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 12 gennaio 2025 – La86-75,quarta al giro di boa (affiancando Trapani e Trento a quota 22 a -2 dalla capolista Brescia) e pesca, nei quarti di finale di Coppa Italia l’eterna rivale Armani Milano. A Torino dove dal 12 al 16 febbraio è in programma la Final Eight della competizione che assegna il primo trofeo del 2025, la formazione di Dusko Ivanovic dovrà infatti vedersela con Milano, quinta al giro di boa, nel confronto tra le due formazioni italiane di EuroLega. Sarà quindi subito superscontro per i bianconeri. Conlavince facile iniziando una settimana piena, tra doppio impegno di EuroLega e campionato, nel migliore dei modi. V Nere ancora in piena emergenza senza Zizic, Shengelia e Clyburn. Alla Segafredo Arena Ivanovic si affida in avvio a Pajola, Cordinier, Belinelli, Polonara e Grazulis.