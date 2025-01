Liberoquotidiano.it - Vincenzo De Luca "chiagne" e il Pd lo frega: "Chi è pronto a mollarlo", a un passo dal disastro

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tanto tuonò, che non piovve. E pensare che in tanti si erano convinti che ieri, nella tradizionale conferenza stampa del venerdì, rito datato,Deavrebbe messo i santissimi sul tavolo e sfidato il mondo. Si era sparsa la voce che ‘O Sceriffo si sarebbe dimesso, per bruciare sul tempo il ricorso del governo Meloni contro la legge regionale, che lui fece approvare di prepotenza lo scorso novembre e gli consente di candidarsi per il terzo mandato consecutivo alla presidenza della Campania. Sciogliere la giunta e portare tutti al voto, presentandosi con una lista personale, contro sinistra e centrodestra, e vincere prima della pronuncia della Corte Costituzionale, che con ogni probabilità gli sbarrerà la via. Un piano di guerra audace, ma per essere attivato avrebbe richiesto una forza personale che il governatore sente di non avere più, malgrado si atteggi ancora a signore assoluto.