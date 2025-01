Ilrestodelcarlino.it - Scopre il vicino che imbratta l’auto: condannato

Per mesi ha dovuto parcheggiarea centinaia di metri da casa per evitare di ritrovarselata di feci o peggio ancora rigata. Fino a che, su consiglio dei carabinieri, ha montato una telecamera sulla sua vettura. Ed eccolo immortalato il responsabile di almeno unmento datato 30 marzo scorso: ildi casa, un ultra-settantenne carabiniere in pensione con il quale c’erano stati attriti legati ai latrati di un cane. E che, dopo un decreto penale di condanna permento pari a 650 euro di ammenda, verrà ora chiamato a risarcire il danno, sia patrimoniale che morale, davanti al giudice di Pace di Lugo. Perché è stata proprio la città del Pavaglione a fare da contesto a questa singolare vicenda. Scuote la testa la donna diventata bersaglio deglimenti, una ultra-cinquantenne.