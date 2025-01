Agi.it - Scontri al corteo per Ramy: Meloni, "Ignobile episodio di disordine e caos"

AGI - "Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo,diad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo". Così la premier Giorgiacommenta sui social glitra manifestanti e polizia scoppiati nel quartiere di San Lorenzo, nella Capitale, durante un presidio per, il 19enne egiziano morto il 24 novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri. "Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza - aggiunge. Alle Forze dell'Ordine va la nostra solidarietà, insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte".