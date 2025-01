Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, violenze inaccettabili a San Lorenzo, solidarieta’ forze dell’ordine

Leggi su Romadailynews.it

Sulla manifestazione che si e’ svolta ieri sera a, “ho sentito il prefetto Giannini e il questore Massucci ai quali ho espressoagli agenti feriti e alleimpegnate ieri nel quartiere di Sanal fine di garantire lo svolgimento della manifestazione”. Lo dichiara in una nota il sindaco di, Roberto. “I disordini e gli atti vandalici di ieri sera ae i danni ingenti di questa notte a Bologna – prosegue il sindaco -, compresi quelli nei pressi della Sinagoga, sono. La legittima richiesta di chiarezza rispetto ad una vicenda tragica come quella del giovane ragazzo morto a Milano non ha nulla a che fare con la violenza e con parole come vendetta. Quando violenti si infiltrano nei cortei non fanno altro che danneggiare la causa per la quale dicono di manifestare”, conclude.