Pronostico Napoli-Verona | vendetta e primato

è una partita della ventesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Primo in classifica ma con un enorme problema, quello di Kvara: Antonio Conte nella giornata di ieri ha detto chiaramente che l’esterno offensivo ha chiesto la cessione. Si è detto deluso l’allenatore degli azzurri, non si aspettava un comportamento del genere visto che ha pure rivelato di essersi fatto da tramite per riuscire a ricucire i rapporti. Non ci è riuscito. E l’addio ormai è certo.: gialloblù bestia nera azzurra (Lapresse) – Ilveggente.itDetto ciò, la capolista deve pensare al campo, al campionato, contro una squadra, il, che assomiglia tanto ad una bestia nera. Già nella prima gara di questa stagione un secco tre a zero ha fatto iniziare malissimo Conte.