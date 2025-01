Anteprima24.it - Napoli implacabile: Verona battuto e altra gara senza subire gol

Tempo di lettura: 2 minutiIlsi conferma la squadra da battere in questa Serie A Enilive: con una vittoria per 2-0 sul, gli uomini di Antonio Conte mantengono il primato in classifica a quota 47 punti, allungando sull’Inter (43) e sull’Atalanta (42). Una prova di forza che ribadisce il valore di una squadra solida, capace di nonreti in ben 12 delle 20 gare disputate finora.La partita si apre subito con il botto. Al 5?, iltrova il vantaggio grazie a un pizzico di fortuna: un tiro di Di Lorenzo colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere Montipò e finisce in rete per l’1-0. Poco dopo, ilsfiora il raddoppio con Anguissa, che spreca una ghiotta occasione su assist di Neres. Al 12?, una spettacolare sforbiciata di McTominay viene deviata in angolo, mentre ilsi affida a Tengstedt per creare pericoli,però trovare la via del gol grazie all’attenta difesa azzurra, guidata da un insuperabile Rrahmani.