Inter-news.it - Moviola Venezia-Inter, Piccinini lascia giocare e gestisce bene

Leggi su Inter-news.it

ha avuto Marcocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la ventesima giornata di Serie A finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Forlì, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO –molto aggressiva nel primo tempo, ma sempre pulita negliventi.preferiscer correre e non fischiare ogni contatto. Al 13? ammonito erroneamente Doumbia, ma il VAR segnala l’errore: ammonito giustamente Gaetano Oristanio per colpo su Nicolò Barella. Al 16?in vantaggio con gol di Darmian dopo il tiro parato da Filip Stankovic sul tiro di Lautaro Martinez, breve check dal VAR per capire la posizione del difensore, ma è tutto regolare. Al 36? cross dalla sinistra da parte di Nicolò Barella all’no dell’area, trattenuta reciproca di Carlos Augusto e Doumbia anche se il brasiliano lamenta un contatto più duro, regolare però concedere solo il calcio d’angolo in favore dell’