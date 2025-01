Meteonuova allerta gialla in 7 regioni

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.10 Nelle prossime ore lemeridionali saranno ancora avvolte da una situazione meteo di freddo, maltempo con piogge, qualche temporale e anche nevicate fino a quote decisamente basse.in 7. Diverso invece il quadro per ledel Nord e del Centro, dove la situazione meteorologica si manterrà stabile con clima piuttosto rigido,specialmente durante la notte e nelle prime ore del mattino,con intense gelate. Da giovedì previste temperature in sensibile rialzo con valori oltre la norma.