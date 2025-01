Anteprima24.it - Maltempo: riunione in prefettura Napoli, misure per i senzatetto

Tempo di lettura: 3 minutiUnaper fare il punto sulche interessae l’area metropolitana si è tenuta nel pomeriggio, convocata dal prefetto Michele di Bari, presenti i sindaci, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, l’Asl, il 118 e tutti i soggetti interessati. Per quanto attiene al capoluogo, il forte vento ha causato il distacco di parte di alcune alberature in zona Vomero che hanno danneggiato auto in sosta. I Comandi dei vigili del fuoco e della polizia locale “sono prontamente intervenuti – si legge in una nota della– per scongiurare problemi alla sicurezza delle persone e alla viabilità. È in atto il continuo monitoraggio del territorio per tutelare la pubblica e privata incolumità”. Sono stati compiuti interventi anche rispetto alle varie segnalazioni giunte “su problematiche del patrimonio boschivo, di cartelloni pubblicitari e si sta operando anche rispetto alla caduta di calcinacci dagli edifici”.