Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 12 gennaio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122025 Ariete E adesso, rilassatevi. Tra oggi e domani sera si forma Luna piena in Cancro, tocca la famiglia, i rapporti di lavoro e salute. Se non vi è possibile programmare un giorno di vacanza, cercate almeno di fare tutto con più calma - prendete il buono, se arriva, rimandate l'importante, le iniziative personali. Non è un momento opportuno per discutere con chi vi critica, rischiate di perdere la calma. Ma le osservazioni del caro coniuge non vi devono lasciare indifferenti. Toro Una spinta in avanti anche del tutto inaspettata, permette di guardare al futuro con grinta, fiducia, ottimismo. Fuori discussione le gratifiche finanziarie, abbiate solo pazienza di attendere l'apertura delle banche.