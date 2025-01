Ilgiorno.it - La nostalgia fa 90

Prima la reunion degli 883 poi la fiera dei vinili al Forum. Chi vuole fare un salto temporale e tornare a vivere il periodo d’oro tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta deve andare ad Assago (il concerto di Max Pezzali & company c’è appena stato; la rassegna sui vecchi Lp è in corso ancora oggi e poi si sposta a Verona). È qui, infatti, che si apre la porta del tempo dove ci si ritrova in un mondo pieno di Fiat Panda o Punto, in una Milano con le metro delle due uniche linee esistenti piene di paninari che tornano da Burghy; e i telefonini esibiti come status symbol sono o dei Nokia da 2 chili di peso, o dei Sip con 5 minuti di autonomia. I ritorni delle mode e dei gusti dei decenni passati ci sono sempre stati, non sono una novità, ma oggi lada lacrima che scende per quel periodo sembra ancora più forte che in passato.