La Juventus in campo somiglia a Thiago Motta ai microfoni: è anestetizzata, senza carattere (Tuttosport)

Uno sconsolato Guido Vaciago, direttore di, commenta il derby della Mole di ieri sera. La critica più dura che può fare ae allaè la seguente: “questa Juve non sembra avere un’anima“.Alla“è tutto tremendamente privo die di impatto emotivo”Leggi anche: Solo la Juve di Delneri peggio di quella di: allora dopo 19 giornate i punti erano 31, oggi 33 (Libero)Scrive Vaciago:“C’è una sinistra analogia tra il modo in cui lagioca eparla, soprattutto dopo le partite. È tutto molto ragionevole e composto, ma anche tremendamente privo die di impatto emotivo. È una squadrada concetti troppo pacati, sedata dall’overdose dei dodici pareggi in diciannove partite di campionato, sette nelle ultime dieci.