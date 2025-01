Liberoquotidiano.it - Iran: Calenda, 'con scambio Governo ha fatto la scelta giusta'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Con la liberazione Abedininajafabadi Mohammad "credo che ilabbiauna: quello che eviterei da parte delè dire che non c'è stato lo", per la liberazione di Cecilia Sala, "perchè questo prende tutti per idioti. Habene ila farlo, secondo me la Meloni haun buon lavoro, ma non ci dicano che non c'è nessuno". Lo ha affermato il segretario di Azione, Carlo, ospite di 'In altre parole' su La7. Inoltre "una coincidenza abbastanza fortunata" è che negli Stati Uniti "c'è un Presidente che è uscente ma uno che non è ancora entrato, quindi c'è un vuoto".