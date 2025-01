Lanazione.it - "Io, nell’inferno di Los Angeles”, il racconto della scrittrice tuderte: “Ci sono scheletri di casa ovunque”

Todi (Perugia), 12 gennaio 2025 –di Losc’è anche lei, cittadinaormai di adozione. Patrizia Chen,italo americana, ha visto davanti ai suoi occhi il fuoco che ha divorato ettari e ettari di terra e che si è fermato proprio davanti al cancellosua abitazione. Patrizia, che vive a Todi, aveva raggiunto la California per fare visita alla figlia Assia che vive nel quartiere collinare di Pacific Palisades, vicino a Santa Monica, zona residenziale dei vip, ed è appena diventata mamma. Il bebè, Luchino, aveva dieci giorni quandodivampati gli incendi e grossi nuvoloni neri sialzati su tutta la città. “Per grazia di Dio laè in piedi - ci racconta Patrizia, raggiunta telefonicamente mentre ha trovato riparo da amici a Bel Air – non dovrebbe essere successo niente, speriamo bene e teniamo le dita incrociate, perché non hanno ancora domato il fuoco”.