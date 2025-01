Sport.quotidiano.net - Il volto nuovo. Jenny Damgaard è il ‘rinforzo’ del Siena. Si occuperà di costruire l’area femminile

(nella foto), ex manager del club Fc Rosengård, è il nomenell’organigramma del. "La visione di gestione del club – le sue prime parole sui canali ufficiali della società –, si adatta molto bene alla mia idea di comeun successo a lungo termine. Non vedo l’ora di iniziare". Come spiega la Robur ", che prevede di trasferirsi in Italia in primavera, con la sua esperienza e il suo impegno lavorerà perdelFc preparandola per l’avvio della prossima stagione. Inoltre, lavorerà a stretto contatto con Simone Farina e con i suoi collaboratori". "Sono appassionata di sport e uguaglianza – ha affermato–. Aho ‘occasione di essere coinvolta fin dall’inizio in un progetto che, grazie a una base di valori ben sviluppata, mira a organizzare un buon settorein un Paese che sta facendo grandi passi in questa direzione".