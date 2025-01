Piperspettacoloitaliano.it - Il Commissario Ricciardi 3 nel 2026, uscita posticipata per la terza stagione ? Ecco cosa ci ha detto Lino Guanciale

Sempre più possibile lo slittamento de Il3 nelC’è ancora un velo di mistero sull’de Il3, inizialmente annunciato per la primavera 2025, ma assente nel trailer delle nuove fiction di questasta accadendo e quanto tempo passerà prima di rivederenei panni di, il personaggio ideato da Maurizio De Giovanni ? Ilnelci hadurante la presentazione de Il Conte di Montecristo (con Gabriella Pession) foto di Alberto FuschiProprio nel corso della presentazione della serie Il Conte di Montecristo, abbiamo fatto due chiacchiere conper saperne di più sull’dellade Il3 «Laè ancora in post produzione e al momento la messa in onda è prevista per il prossimo autunno 2025» hal’attore protagonista «In caso di ulteriore ritardo, l’di3 vienenella prossima(gennaio-marzo)».