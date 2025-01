Iodonna.it - I segni particolari del piumino che ci mancava: tessuto high tech in una sfumatura di bianco (lucido o opaco), orlo sotto al ginocchio e cappuccio oversize

Per gennaio 2025, la giaccada donna – rigorosamente in– si conferma come uno degli elementi chiave della stagione fredda. Appariscente e understatement allo stesso tempo, segue diverse tendenze che spingono su stili moderni ed eleganti. Coniugando comfort e minimalismo metropolitano, avanguardia e richiami retrò. Come indossare illungo: 5 outfit glamour X Leggi anche › Al calduccio: con le nuove giacche trapuntate per lei Inverno 2025 Perfetta per chi cerca un look sportivo ma alla moda, questa giacca invernale si esprime al meglio in versione lunga e in tonalità candida.