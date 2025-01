Thesocialpost.it - Gaia morta a 13 anni in un incidente, nell’auto anche la madre che non le impose la cintura: a processo per omicidio stradale

Menga, 13, ha perso la vita in un tragicomentre si trovava in auto con la, Giada Gerundo, e un’amica alla guida. La serata era trascorsa ad Anzio, dove avevano cenato, e stavano rientrando a Roma percorrendo la Laurentina. La conducente, alla guida di una Golf, avrebbe perso il controllo del veicolo a causa dell’alta velocità, provocandone il ribaltamento., che si trovava sul sedile posteriore, è stata l’unica vittima dell’.Ora, oltre alla conducente Betty Sorsile,ladisarà processata per. L’accusa è di non aver imposto alla figlia l’uso delladi sicurezza. L’è avvenuto il 4 novembre 2023. Betty Sorsile ha chiesto il patteggiamento a duee dieci mesi di reclusione per