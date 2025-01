Sport.quotidiano.net - Fischio d’inizio alle ore 15. Mantova, a Cosenza per sfatare il tabù trasferta

Dopo il ko con la Reggiana, ilha visto ridursi a +3 il vantaggio sulla zona playout. E la prima gara del 2025 chiama la matricola virgiliana a rendere visita a una rivale diretta nella lotta per la salvezza come il, ultimo, ma che senza i quattro punti di penalizzazione si ritroverebbe a -2 dalla squadra di Possanzini. Il tecnico biancorosso è consapevole che l’incontro odierno (ore 15) in Calabria sarà molto difficile: "Ci attende una gara molto ostica. Noi, come sempre, faremo la nostra partita. Conosciamo l’importanza della posta in palio e abbiamo una gran voglia di riscatto dopo il brutto ko con la Reggiana. I nostri avversari hanno carattere e personalità, dovremo affrontarli con attenzione e determinazione". La sfida del San Vito-Marulla, in effetti, mette in palio punti che valgono doppio e ilè deciso non solo a non rimanere a mani vuote, ma, al contrario, punta a conquistare quella prima vittoria esterna stagionale che è sfuggita a fil di sirena in casa dello Spezia.