Da Galeno all’ultima idea di Manna | ecco il sostituto di Kvaratskhelia | CM IT

Non solo Zhegrova etutti i profili individuati dal ds del Napoli per sostituire l’attaccante georgiano Con profonda delusione, Antonio Conte ha ufficializzato le voci di un possibile addio di. Attenzione però. Vero che c’è il PSG sul ragazzo, ed è anche vero che il calciatore abbia rifiutato diverse proposte del Napoli per rinnovare il contratto. Ma allo stesso tempo, sarà necessario soddisfare le richieste economiche di De Laurentiis, che non sono affatto basse. Insomma, una piccola, flebile percentuale di permanenza dial Napoli può essere dettata proprio dalle cifre elevate del suo cartellino. Osimhen insegna.tra gli obiettivi di(LaPresse) Calciomercato.itNel frattempo, il ds Giovanniè a lavoro suldi Kvara. Chi arriverà al Maradona raccoglierà un’eredità certamente pesante, ma forse in qualche modo alleggerita dalla presenza di David Neres, ora titolare nelle gerarchie di mister Conte.