Panorama.it - Cuciniamo insieme: canederli burro e salvia

Leggi su Panorama.it

Ogni volta che si prende in considerazione una ricetta territoriale radicata nei secoli si rischia l’accusa di eresia. Per fortuna l’interpretazione degli «gnocchi di pane» è libera: ce ne sono infinite versioni e si può dire che non c’è casa ladina, o trentina o altoatesina che non abbia la propria. Così ci siamo presi la libertà di proporvi la nostra versione.Resta la genialità della preparazione: una delle ricette più gustose che si possano immaginare per recuperare il pane raffermo che – detto tra noi – nei masi era e ancora è alimento prezioso.Ingredienti - 250 gr di pane raffermo (meglio se molto raffermo), 280 ml di latte, 180 gr didi primo affioramento, 150 gr di speck, 150 gr di formaggio da grattugia, 2 uova, un abbondante ciuffo di prezzemolo o prezzemolo ed erba cipollina, una cipolla bianca, 60 gr di farina 0 (per cautela), 150 gr di formaggio d’alpeggio (noi abbiamo usato il Puzzone) qualche foglia di, sale, pepe e noce moscata q.