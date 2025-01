Cortei per Ramy Elgaml, a Roma aperta indagine per identificare i violenti. Bologna, atti vandalici alla sinagoga

Leggi su Open.online

Per gli scontri tra polizia e manifestanti durante il corteono, nel quartiere San Lorenzo, che chiedeva giustizia per Fares e, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento dei carabinieri, la polizia ha aperto unaper individuare i responsabili delle violenze. La questura ha fatto sapere di aver autorizzato delle cariche di alleggerimento per garantire l’incolumità degli agenti schierati, che sono stati foggetti del lancio di bottiglie e bombe carta. Otto poliziotti sono rimasti feriti e sia il ministro Piantedosi sia la premier Meloni hanno espresso la loro condanna per la condotta aggressiva dei manifestanti. A supporto dell’, verranno utilizzate le immagini registrate dDigos, con l’obiettivo dichi ha lanciato oggetti contro il cordone di sicurezza.