Conte avrà a disposizione Billing?

Antonio, allenatore del Napoli, secondo “La Repubblica”, contro il Veronatre neo acquisti, mentre Khvicha Kvaratskhelia si allontana sempre di più. Così il quotidiano: “Per Kvara – dopo oltre due anni di vana attesa del nuovo contratto il tempo sembra essere scaduto e al Napoli non rimane che chiudere al più presto questo doloroso capitolo. Stasera c’è una gara da vincere a qualunque costo, anche senza il georgiano, per sfruttare la frenata dell’Atalanta e onorare la memoria del piccolo Daniele, che sarà ricordato prima del fischio d’inizio al Maradona.anchee non vuole distrazioni. Oltre, ufficializzato ieri sera,anche gli altri due neo acquisti: Scuffet e Hasa”.in tribuna persecondo La Gazzetta dello SportSecondo La Gazzetta dello Sport, invece, Philip, nuovo acquisto a centrocampo del Napoli, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth, non dovrebbe essere convocato nel match dello stadio Diego Armando Maradona contro il Verona.