Catania usa auto a noleggio come un negozio self service per spacciare | preso 22enne

Il Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, ha denunciato uncatanese, pregiudicato, per detenzione di sostanze stupefacenti.Il servizio antidroga al ‘Fortino’Erano circa le 16 quando due pattuglie di Carabinieri, una in moto e l’altra sudi copertura, stavano effettuando un servizio antidroga nella zona del “Fortino”.A un certo punto, i militari a bordo della moto, percorrendo la via Poulet, hanno visto una Lancia Y parcheggiata a bordo strada, con il sedile posteriore occupato da un borsone con la cerniera aperta, nel quale si intravedevano numerose buste.L’equipaggio, insospettito, ha perciò deciso di fermarsi per controllare meglio, scoprendo che all’interno della valigia c’erano, in realtà, svariate dosi di marijuana.Gli investigatori hanno immediatamente accertato che quel veicolo era statodalche, perciò, è stato contattato e invitato a recarsi sul posto e ha assistito alla perquisizione all’interno del veicolo.