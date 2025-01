Sport.quotidiano.net - Carrarese Mister Calabro inquadra il Pisa: "Hanno una grande organizzazione tattica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo la sosta natalizia, laè pronta a tornare in campo. Ad attenderla c’è già una sfida difficilissima, in casa della seconda della classe, il, che lunedì alle 20.30 vorrà iniziare il nuovo anno così come aveva finito quello precedente, vincendo., come ha trovato i ragazzi al rientro dalla pausa? "Non è stata una pausa lunghissima, ma li ho trovati molto bene, alcuni anche meglio di come li avevo lasciati. Si sono gestiti per come ci eravamo raccomandati". Al rientro c’è subito il, com’è ricominciare con una big? "La partita sarebbe stata difficile a prescindere dall’avversario. Con questo calendario di ritorno che non è a specchio con quello d’andata ci ritroviamo ad affrontare ilappena un mese e mezzo dall’ultima volta. Da allora le squadre non sono cambiate molto, quindi non troveremo una squadra con tanti nuovi elementi anche sefatto qualche acquisto.