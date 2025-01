Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S) “”Si è svegliato il deputato Schiano (Fdi)? Bene, ora lavori con noi per i cittadini Flegrei”

Il tentativo di difendere d’ufficio l’operato del Ministro Musumeci senza nulla conoscere fa sorriderePozzuoli, 12 gen. – “Sono molto felice che ildi Fratelli di Italia, Michele, si sia finalmente. Certo, il tentativo di difendere d’ufficio l’operato del Ministro Musumeci senza nulla conoscere fa sorridere, anche se la domanda qui è un’altra: dove è statofino ad oggi? Dove era quando Musumeci chiamava abusivi i? Dove era quando il Ministro, senza alcuna evidenza scientifica, parlò di zona arancione gettando nel caos un intero territorio? Dove era mentre incontravamo e ci confrontavamo costantemente con la Protezione Civile, con l’INGV, con l’Osservatorio Vesuviano. Quando lavoravamo in Parlamento per provare a far comprendere a tutti cosa stesse accadendo nella nostra terra? Mi dispiace davvero tanto dovermi confrontare con un collega che, nonostante la vicinanza territoriale, dimostri lacune così preoccupanti sul tema.